Abertas inscrições da seleção simplificada para os cursos FIC EAD do IFFar

Estão abertas, até 22 de agosto, as inscrições da seleção simplificada para os Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) na Modalidade a Distância e sem mediação do Instituto Federal Farroupilha.

A Formação Inicial e Continuada (FIC) consiste na oferta de cursos de curta duração visando à capacitação, qualificação, formação e aperfeiçoamento profissional. Os cursos FIC sem mediação, ofertados nesta seleção, são cursos realizados totalmente on-line e sem mediação, ou seja, são disponibilizados para serem realizados sem o acompanhamento de um tutor ou professor. Assim, o estudante tem autonomia para gerenciar o tempo de estudo, acessando os materiais e conteúdos disponíveis de acordo com seu ritmo de aprendizagem e sua disponibilidade de tempo.

O Campus Alegrete tem disponíveis os seguintes cursos nesta modalidade: Assistente Administrativo – carga horária de 160h e 80 vagas; Microempreendedor Individual (MEI) – carga horária de 160h e 80 vagas; Produtor de Plantas Aromáticas e Medicinais – carga horária de 200h e 80 vagas; Programador de Dispositivos Móveis – carga horária de 200h e 80 vagas.

No ato da inscrição, o candidato deverá selecionar o Campus ofertante e um único curso. As inscrições serão realizadas, exclusivamente online, por meio do endereço eletrônico: http://proseletivo.iffarroupilha.edu.br/inscricoes-fic.