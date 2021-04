Abertas inscrições no SISU para entrar na Unipampa

Compartilhe















Quem pretende ingressar em um dos cursos de graduação da Universidade Federal do Pampa (Unipampa) em 2021 já pode conferir os editais dos Processos Seletivos, tanto via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), quanto via chamada por nota do Enem. Ao todo são 3.235 vagas distribuídas em 70 cursos superiores em dez cidades do Rio Grande do Sul.

Os processos seletivos via Sisu e via chamada por Nota do Enem acontecem simultaneamente. Confira abaixo:

Processo Seletivo via Sisu

A Unipampa oferece para ingresso no ano letivo 2021 via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2.335 vagas. Pode se candidatar quem fez o Enem 2020 e obteve média igual ou superior a 300 pontos em todas as provas, inclusive na Redação. As inscrições são feitas pelo sistema, e é preciso ter atenção às fases do processo seletivo: há uma chamada regular e uma fase de lista de espera, além da chamada por nota do Enem (ver abaixo). Por isso, a leitura atenta do Edital nº 108/2021 é fundamental.

As inscrições no Sisu vão de 6 a 9 de abril, e o resultado da chamada regular será divulgado em 13 de abril. A manifestação de interesse à lista de espera vai de 13 a 19 de abril.

Confira os documentos, links e datas:

Inscrições no Sisu: de 6 a 9 de abril

Resultado da chamada regular: 13 de abril

Manifestação de interesse à lista de espera: de 13 a 19 de abril

Chamada por nota do Enem

O processo seletivo via chamada por nota do Enem é realizado pela Unipampa e se destina a quaisquer pessoas que tenham feito o Enem 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020, independente de inscrição ou participação no Sisu 2021. Ao todo, são 900 vagas ofertadas nos cursos de graduação. Adicionalmente a estas vagas, as vagas não preenchidas no Edital do Processo Seletivo Sisu/Unipampa 2021 (Edital nº 108/2021) serão preenchidas por candidatos suplentes na modalidade ampla concorrência inscritos na Chamada por nota do Enem (Edital nº 109/2021).

Confira os documentos, links e datas:

Inscrições Chamada por nota do Enem 2021: de 02 a 22 de abril

Divulgação da lista provisória da chamada: 23 de abril

Período de recursos: 24 a 26 de abril

Divulgação da lista final Chamada por nota do Enem 2021: 29 de abril

Da assessoria de Imprensa da Unipampa

Vera Soares Pedroso