Com grande demanda,na pandemia, Farmácia Municipal atende normalmente em Alegrete

Compartilhe















Na pandemia e com o aumento do número de pacientes que precisam de medicações prescritas a quem tem a COVID -19, esse foi um dos setores da saúde da Prefeitura que mais atuou na pandemia.

Todas as medicações prescritas, via SUS, a quem vai no Gripário ou em unidades de saúde de Alegrete são da Farmácia Municipal.

Há mais de um mês, de acordo com a coordenadora, Paula Ceolin, aumentou bastante a entrega de azitromicina, dipirona, antiflamatórios prescritos a quem tem coronavírus. Ela informa que o estoque da Farmácia está normal, mesmo com a grande demanda dos últimos meses.

Em frente ao Gripário, que atende no Ginásio da Escola Oswaldo Aranha, está unidade móvel da Farmácia.

Na sede, no Complexo Alexandre Lisboa, a Farmácia Municipal atende das 7h as 17h 30min com uma equipe de 13 pessoas. Uma vez por mês, conforme cronograma do Estado, é realizado o balanço do estoque de medicamentos.

A entrega de produtos só é feita mediante a apresentação de receita do SUS.

Vera Soares Pedroso