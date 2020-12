Moradores descartam até Cama no calçadão de Alegrete

Na manhã amena, ainda de primavera em Alegrete, boa para fazer exercício bem cedo, quando poucas pessoas estão nas ruas e os que gostam aproveitam para caminhar, pedalar ou correr, uma cena chamou atenção em pleno calçadão da cidade. Uma cama foi largada no local. E isso chamou atenção de quem passou no lical na manhã do dia 14. O questionamento é: esse seria o local para descartar este tipo de lixo?

E por outro lado, quem não tem, às vezes, uma cama para dormir o que para uns é lixo essa que foi descartada, pode ser o aconchego e descanso para outros.

O lixo produzido por lojas e pessoas que vivem em prédios do calçadão são colocados em sacos plásticos até que a coleta seja feita pelo serviço de limpeza pública da Prefeitura.