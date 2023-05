Abertas inscrições para Especialização em Ensino de Ciências e Matemática no IFFar de Alegrete

O IFFar – Campus Alegrete, ja esta com as isncrições abertas par maisum curso de especialização. O campus dispõe de 30 vagas para interessados em cursar uma pós-graduação que visa aprimorar a formação de professores para a realização de atividades de ensino e aprendizagem e de pesquisa no campo do Ensino de Ciências e Matemática.

Aula no IFFar

A Pós-Graduação é presencial e possui 18 meses de duração, com aulas nas terças e quintas-feiras, das 19h30min às 23h. O local dos encontros dessa turma será no escritório do IFFar, no centro de Alegrete. As inscrições no processo seletivo são online e podem ser feitas até 18 de junho. A seleção será realizada por sorteio público e o início das aulas será em agosto de 2023. As inscrições e o curso são totalmente gratuitos.

Pós no ensino de ciência e matemática no IFFar

Dessa forma, o curso pretende qualificar a educação básica na área de ciências e matemática nas cidades de Alegrete e região.Para participar, candidatos e candidatas devem possuir diploma de nível superior e submeter os documentos exigidos junto ao formulário de inscrição. O curso é coordenado pela professora Mirian Marchezan Lopes e pelo professor Maurício Ramos Lutz (vice-coordenador).

Mais informações estão disponíveis na página do curso http://tinyurl.com/ywysax3c ou podem ser solicitadas pelo e-mail [email protected]