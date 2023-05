Secretaria da Agricultura recebeu mudas frutíferas para interessados em pomar

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O Viveiro de Alegrete é um serviço da Secretaria de Agricultura e Pecuária e Desenvolvimento Rural que há mais de 20 anos vem produzindo mudas de árvores e espécies que são plantadas em áreas verdes para a preservação de nossas matas. O local produz mudas frutíferas, plantas ornamentais ou nativas de diferentes espécies. A diretora do Viveiro, Dirléia Fonseca Ferrão conta com apenas três dedicados servidores para todo o serviço. Também há a colaboração de dois apenados que trabalham em dias alternativos.

Esta semana chegou a primeira remessa de mudas de encomendas de frutíferas enxertadas que vêm da cidade de Ijuí. A SAP intermedeia esta aquisição aos produtores que procuram por mudas para fazerem pomares. Elas só vem sob encomenda ao valor a partir de 10 reais as mudas de várias espécies de árvores frutíferas a quem encomendou venha buscar seu pedido, e para quem quiser encomendar só entrar com contato na Secretaria de Agricultura. Fone watts 39611709. As mudas mais soliticitadas, conforme Leia Ferrão, são de laranja de umbigo, bergamota pocã e limão thaiti.

Atualmente, o Viveiro dispõe de 90 variedades de plantas. Somente mudas nativas e exóticas são em torno de 15 mil. Entre as plantas raras, o Pau Brasil e o pau ferro. Na linha de plantas medicinais, o alecrim, que tem maior saída, arruda, boldo e lavanda. O viveiro dispõe de mudas de árvores mais frondosas como o angico, tipuana e ingá.É possível encontrar mudas de plantas de jardim.