Vitinho, corredor alegretense, levantou mais um troféu na serra gaúcha

Alegretense conquistou o título na categoria 25 a 29 anos na 4ª Meia Maratona de Igrejinha.

No último fim de semana, a cidade de Igrejinha sediou a 4ª Meia Maratona, um evento esportivo que atraiu cerca de 800 atletas de diversas regiões. Entre eles, estava Paulo Vitor Marques Kostulski, conhecido como Vitinho, um talentoso corredor natural de Alegrete. Vitinho sagrou-se campeão na categoria 25 a 29 anos e compartilhou sua experiência com o PAT.

A competição contou com duas distâncias: 5 km e 21 km, e teve sua largada e chegada em frente ao parque da Oktoberfest de Igrejinha, em um dos percursos mais planos do estado. Além disso, a premiação para a categoria geral era em dinheiro, tanto para os 5 km quanto para os 21 km, tanto no masculino quanto no feminino.

Vitinho optou por participar dos 5 km, uma distância na qual tem se concentrado ultimamente para bater seus próprios recordes antes de partir para desafios maiores. O corredor, que atualmente tem 25 anos, pratica a modalidade desde os 15 anos e já acumula mais de 100 provas realizadas ao longo de sua carreira.

Durante sua jornada esportiva, Vitinho teve o privilégio de treinar com Rodrigo Azevedo, uma referência em Alegrete. Atualmente, ele é treinado pelo Professor Florenal, de Passo Fundo, um renomado treinador de atletas de destaque não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil e na América do Sul.

No que diz respeito a patrocinadores, Vitinho conta com o apoio de marcas locais como Sacolão do Beto, Aita Bikes, Beto Adesivos, MD Auto Mecânica, Rogério Aguiar Massoterapeuta e a nutricionista Monique Pazini. Esses patrocinadores desempenham um papel fundamental em sua jornada esportiva, fornecendo suporte e recursos essenciais para seu treinamento e participação em competições.

Para a Meia Maratona de Igrejinha, ele também teve o apoio do poder legislativo, representando a cidade de Alegrete. O Tenente Nei Machado, comandante da Brigada Militar, o Vereador Moisés Fontoura e o deputado Afonso Motta foram alguns dos apoiadores que contribuíram para o sucesso do corredor na competição.

Olhando para o futuro, o atleta tem diversos objetivos pela frente. No domingo, dia 28 de maio de 2023, ele participará da Rústica do Dia do Trabalhador em Alegrete. Após essa competição, ele continuará seus treinamentos e participará de outras provas pelo Rio Grande do Sul. Seus planos incluem correr mais provas na Serra Gaúcha ainda este ano, competindo novamente com os melhores atletas do estado.

Vale ressaltar que Vitinho enfrenta uma rotina desafiadora, já que não é um atleta profissional. Durante o dia, ele trabalha como entregador na Central Auto Peças, das 8h às 12h e das 14h às 18h. No entanto, não deixa isso atrapalhar sua dedicação aos treinamentos. Ele acorda todos os dias às 5h30 da manhã e treina até as 7h. Após o trabalho, retorna para casa, onde também realiza as tarefas diárias, incluindo o cuidado com seu filho recém-nascido, Lorenzo, que completará 3 meses no dia 27 de maio de 2023. “Sua “Minha esposa, Josiele, é meu maior apoio, sempre me incentivando e ajudando”- cita. Vitinho é um exemplo de superação e determinação, conciliando suas responsabilidades pessoais e profissionais com sua paixão pelo esporte.