Abertas inscrições para o Natal Iluminado que dá desconto no IPTU

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo – Sedetur, com apoio da Secretaria de Finanças e Orçamento, abriu as inscrições para a 5° Edição do Concurso Natal Iluminado .

A iniciativa visa incentivar o espírito natalino na cidade, através de decoração de casas e empresas (MEI e ME) que concorrerão a descontos de 100%, 50% e 30% do IPTU. O concurso será nas modalidades casas particulares e /ou empresas

As inscrições poderão ser feitas pelo site e diretamente na casa do Empreendedor – Sedetur até o dia 10 de dezembro, conforme regulamento disponível no decreto a seguir:

Decreto n° 940

Também será possível realizar a inscrição no link abaixo:

Formulário

Para mais informações, entrar em contato através do fone: 3961-1741