Abertura do orçamento de 2023

Uma data importante, tanto a Prefeitura como a Câmara de Vereadores, é a data de abertura do orçamento para exercício do ano de 2023.

Todas as Secretarias dependem disso para dar continuidade as ações de cada pasta no ano que se inicia.

A abertura do orçamento é na segunda quinzena do mês de janeiro, até essa data a Câmara fica de recesso das sessões ordinárias.

A projeção total de Receita do Município de Alegrete é de 331.623,428 milhões para exercício de 2023. E mais 173,290 milhões referentes a receita de tributos estaduais e federais.

Já para a Câmara de Vereadores, o orçamento prevsito, para 2023, é de 11.983,240 milhões. Isso obedece a Lei 29A da Constituição em cidades de até 100 mil habitantes.