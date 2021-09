Abigeatário é preso em flagrante com partes de ovelha abatida

Homem foi preso em flagrante pela Brigada Militar acusado de abigeado, na localidade dos Boiões, no Caverá, em Alegrete.

Conforme relato policial, o acusado foi flagrado com uma paleta de ovelha, ainda morna, dando a entender que recém havia sido carneada. A ação dos policiais se deu depois do dono da propriedade ser informado por vizinhos que havia um veículo Fox nas imediações da propriedade rural. Ao se deslocar até a chácara, visualizou o carro suspeito.

Além da carne de ovelha apreendida, um pelego e visceras do animal também foram localizados na casa de uma pessoa(vizinho), e teria sido deixado pelo acusado.

Assim como, o restante da carne do ovino ter ficado com outro homem que não foi localizado. Na residência do homem preso, estava o carro indicado pelas denúncias e, no interior, os PMs encontraram restos de fezes ovinas, lã e sangue. O carro foi recolhido ao depósito do Detran.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia e, em contato com o Delegado de Polícia, foi determinado prisão em flagrante pelo crime de furto abigeato. O crime foi no final da noite de terça-feira(21).