É para celebrar: 30 dias sem óbito pela Covid

Alegrete completou 30 dias sem registrar óbitos em decorrência da Covid-19. Um número para comemorar depois de quase dois anos de pandemia no Município. Mas é importante ressaltar todas as ações que, mesmo os que discordaram, à época, com os Decretos Municipais ou estaduais, foram medidas importantes para que este dia pudesse ser uma realidade dentro de um contexto apavorante que, por vezes, se formou nos momentos de ápice do vírus. A saúde trabalhou com afinco, de forma exaustiva, os órgãos de fiscalização e segurança também, além da 10ªCRS, Secretaria de Saúde e Executivo. Todos somaram forças contra a pandemia, assim como, toda população que entendeu e fez a sua parte com o uso da máscar, o respeito do distanciamento social e o uso do álcool em gel.

Depois de um tsunami que passou pelo mês de março, o mais crítico de todos desde que a pandemia iniciou, com 92 mortes pelo novo coronavírus, sendo oito em apenas um dia – numa quarta-feira(17). O mês de setembro, no dia 22, completou um mês sem óbitos e poucos casos positivos. Além de um número pífio de internados e pessoas esperando resultado.

Atualmente, a cidade contabiliza 291 vidas ceifadas pelo vírus. O número de contaminados também caiu considerávelmente, sendo 24 ativos.

Um dos pontos positivos pode ser o cronograma de vacinação que está muito avançado em Alegrete. Hoje 83% da população já fez a primeira dose e 51.6% já foi imunizada com a primeira e segunda dose. Além do Município ter atingido 100% da população vacinável.

Para o Prefeito Máricio Amaral, esses 30 dias sem óbitos devem ser comemorados e esse dado só corrobora com o que a administração já havia pensado que era a flexibilidade de algumas atividades e também a realização de um baile teste, que infelizmente parte da população não entendeu. Isto comprova também a eficiência das vacinas independente da marca, elas estão fazendo efeitos diminuindo a gravidade dos casos que estão acontecendo ou podem vir a seres contabilizados. “Só agradecer a ciência que chegou até nós, através da vacinação e agradecer àqueles que ainda entendem que os cuidados precisam ser tomados. Além de pontuar que os eventos que são realizados de forma organizada, cumprindo os protocolos, não colocam em risco a saúde da população. Os problemas são, os eventos clandestinos, festas sem controle … então só agradecer àqueles que estão colaborando e que não tenhamos um efeito rebote dos eventos clandestinos que não foram organizados e também não seguiram os protocolos durante a Semana Farroupilha. Pedir a Deus que continuemos cada vez melhor nesses números da pandemia e logo tudo possa voltar ao normal”- completou.

Já a Secretária de Saúde, Haracelli Fontoura, pontuou que esse dado significa muito e é muito importante, pois é o resultado de um trabalho de muita dedicação e responsabilidade dos profissionais da Saúde e todos envolvidos. “A vacina também é responsável por estes dados, felicidade e esperança nos define neste momento, gratidão “- completa.

Logo abaixo, os gráficos feitos pelo analista, o alegretense Marco Rego.O responsável por todos os dados estatísticos do município e região relacionados à Covid-19 e também à vacinação. Marco se especializou para contribuir e somar junto à linha de frente que atuou de forma incansável contra o vírus.