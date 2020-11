Abigeatários abatem búfalos e as cenas chocam pela brutalidade

Final de ano se aproxima e, como já é de conhecimento dos produtores, um dos problemas mais recorrentes neste período, é o abigeato.

De forma inadequada, cruel e sem a mínima higienização os criminosos atacam os animais e os sacrificam em ritos de desumanidade.

Desta vez, a cena que choca, foi registrada em uma chácara cerca de 8km da cidade às margens da ERS 377, em Alegrete.

O produtor de búfalos já contabiliza um prejuízo de quatro animais em um intervalo de uma semana. O último registro foi na manhã de ontem (7). Restos de um dos búfalos foram localizados próximos à chácara. O animal foi abatido com disparo de arma de fogo que atingiu a cabeça.

Ainda, segundo relato, o proprietário teria alguns suspeitos.

Os criminosos deixaram apenas a cabeça e as vísceras. De acordo com os policiais, é sempre importante que haja registro do crime que pode ser realizado através da Delegacia online.