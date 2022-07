Abigeatários dão prejuízo a produtor no Capivari

“Infelizmente os “amigos do alheio” andaram me visitando. O homem do campo não tem um dia de paz. Que fique o alerta para os vizinhos ‘lindeiros”, pois ninguém tá livre- descreveu o produtor rural que foi vítima de abigeato, neste final de semana.

Ele procurou a Delegacia de Polícia após identificar que dois bois foram furtados do campo em que arrenda, ao lado de sua propriedade, na localidade do Capivari, Estrada do Silvestre, 3° Sub Distrito Inhambuí.

O produtor disse que os animais possuem a marca com a letra G ao lado esquerdo. A vítima acrescentou que conversou com vizinhos, entretanto, até o momento, não há nenhuma informação que possa levar até os animais.

O produtor faz um pedido para que denúncias sejam efetuadas na Delegacia de Polícia de Alegrete e reitera que pode ser anonimamente .