Abriu licitação para obra de revitalização da Avenida Caverá

A licitação para obra de revitalização da Avenida Caverá se encaminha para uma nova etapa.

A Prefeitura já abriu licitação para as empresas interessadas se habiliatarem para a realização deste trabalho.

O Vice- prefeito e secretário de planejamento, Jesse Trindade dos Santos, diz que as empresas tem até o dia 22 para entregar os envelopes ou na Comissão de Licitação ou na Diretoria de Suprimentos.

A obra da revitalização da Avenida Caverá prevê a recuperação asfáltica e a construção de uma ciclofaixa. Parte dos recursos, cerca de 2 milhões vêm através do Governo do Estado e o restante do valor dessa obra, cerca de 1,2 milhão será de contrapartida da Prefeitura.

A Avenida Caverá é uma das mais importantes da Zona Leste, sendo uma das saídas da cidade.