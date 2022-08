Acabar com o lixo nas calçadas, espalhado dos containers, é um desafio de todos

” Estamos verificando uma forma de fazer com que as pessoas que estão revirando os containers, não façam isso. Pois não é apenas o lixo seco, eles colocam nas calçadas todos os detritos possíveis e, todas as manhãs o cenário é sempre crítico” – falou Secretário de Infraestrutura, Mário Rivelino.

O acúmulo de detritos nas ruas em horários irregulares causa problemas como bloqueio de calçadas, mau cheiro e obstrução de bueiros em período de chuvas.

Manter a cidade limpa demanda esforços do poder público e da população. Empenho que, no entanto, nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer com que se torne um hábito.

Por esse motivo, existem várias ações buscando a conscientização da população desde o descarte correto dos resíduos até a conduta das pessoas que trabalham com reciclagem, no momento em que retiram o material dos containers.

Com os recorrentes registros de resíduos espalhados pelas calçadas o que provoca uma poluição visual, além disso, dificulta a passagem de pedestres e tem deixado as ruas sujas e com mau cheiro, já que a exposição do lixo, muitas vezes misturado com restos de comida, por longo período, atrai animais que rasgam os sacos e espalham os restos.

Assim como, a situação é um dos fatores que contribui para a obstrução de bueiros, impede a drenagem urbana e causa alagamentos na cidade em períodos de chuvas, como o atual.

Diante de todos esses transtornos, também, há o trabalho realizado pelos garis, responsáveis pela limpeza das vias. Esses profissionais são incansáveis diante do grande número de resíduos espalhados.

Por esse motivo, o Secretário ressaltou que nos pontos mais críticos já há identificação de alguns indivíduos, pelo sistema de videomonitoramento, cometendo a ação que fica muito mais caracterizada como vandalismo.

Um outro lado por trás dos lixos revirados.

Em uma postagem na semana passada, o ex-vereador Celeni Viana relatou em seu perfil no Facebook que tinha ficado impactado, pois, em uma manhã havia flagrado um homem jovem revirando o container. Porém, neste caso, ele estava em busca de comida e, sem receio algum seu alimento foi por meio do que encontrou nos resíduos já descartados como algo que não poderia ser consumido. A cena, conforme Celeni, era muito impactante, em razão de que não há como apenas julgar o motivo que levou aquele homem jovem a ter uma atitude desesperadora como essa, pois não tem como ser diferente, deveria estar no ápice da desesperança.

Lembrando que a assistência social do Município tem a cozinha comunitária onde atende centenas de pessoas, porém, há normas e também algumas regras que precisam ser cumpridas, sendo assim, a pessoa precisa se cadastrar e estar nos locais onde o alimento é fornecido.