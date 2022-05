Novo administrador quer manter o bom nível de gestão no Presídio de Alegrete

No último dia 1° de abril, a direção do Presídio Estadual de Alegrete sofreu alterações e passou a ser administrada pelo alegretense, Willian Cipriano Siqueira da Rosa de 29 anos.

O agente da Susepe desde o ano de 2017, já passou por Porto Alegre, Arroio do Ratos (por três anos) e, por último, em Uruguaiana, no ano de 2021, sendo transferido para sua Terra Natal, onde assumiu a administração do PEAL.

Em uma entrevista ao PAT, Cipriano ressaltou que a sua gestão vai ser pautada na sequência do bom trabalho realizado pelo ex- administrador, Cledir Pies, e principalmente, pela busca de novas parcerias para aprimorar e implementar mais trabalho prisional, pois, é comprovado que, a utilização da mão de obra prisional faz com que haja um índice muito baixo de reingresso no sistema prisional.

O sistema prisional gaúcho tem como concepção a ressocialização do detento. Essa natureza pedagógica é uma política criminal que adota o entendimento de que a função da pena é educativa, devendo o preso internalizar os elementos de punição para que não cometa mais atos criminosos.

Dessa forma, a inclusão do trabalho seria um meio de proporcionar aos detentos um mecanismo, onde trariam oportunidades de retornar a trabalhar e poderem sustentar suas famílias. O reingresso do ex-detento nas funções sociais é fundamental para que esse objetivo seja atingido, especialmente a reinserção do preso no mercado de trabalho.

Nesta linha de ação, o novo administrador que vai contar com o apoio de todos os colegas e mantém, como diretor-substituto, Paulo Bukowski e chefe de segurança, Laércio Lannes, já busca novas parcerias de frente para os apenados do sistema semiaberto e aberto, entre elas a Defensoria Pública e também com a ONG OPAA.

“Com a ONG falamos sobre a construção de casinhas para o canil entre outras ações, lembrando que atualmente o PEAL possui um convênio com a Prefeitura Municipal de Alegrete – PAC (Protocolo de Ação Conjunta), onde dispõe de 35 vagas de trabalho prisional nas diversas secretarias vinculadas a Prefeitura.”- citou.

Dentro deste contexto, vem o trabalho que é realizado pela Igreja da Graça( Alessandro Monteiro). A igreja faz muito mais do que ir ao Presídio levar a Palavra aos detentos, também, desenvolve ações solidárias, inclusive para as famílias, principalmente para as crianças.

Além disso, também há o atendimento toda sextas-feira da Unidade Móvel da Saúde que diante deste projeto diminuiu de forma muito expressiva as saídas com apenados para consulta na UPA ou no posto de saúde. Essa medida zerou os casos de tuberculose e, na última vacinação contra a influenza, apenas dois apenados que são alérgicos, não realizaram o imunizante e todos estão com as doses em dia da vacina contra a Covid-19.

Já em relação a obra da nova casa prisional, Cipriano destaca que acredita que terá uma nova licitação neste ano e, no próximo dia 22 de maio, haverá uma teste de qualidade e vazão da água que será realizado pela CORSAN. “Ter um poço já é um grande avanço”- acrescenta.

As melhorias que são bem expressivas nos últimos anos devem se manter e a próxima etapa é a conclusão da reforma nas celas femininas e a adequação das celas íntimas, onde serão construídos três espaços. Além de projetos em andamentos aguardando aprovação de recursos para a reforma de todas as celas do presídio e o atual pavilhão administrativo.

Cipriano conclui descrevendo a importância de todos os órgãos que estão sempre auxiliando o PEAL, como a Prefeitura Municipal, Defensoria Pública, Judiciário, OAB e Ministério Público. Também destacou a parceria, sempre muito positiva, com os demais órgãos de segurança como: Brigada Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal e Exército.