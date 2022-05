Trabalhador rural morre afogado em estância

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde de ontem(5), o corpo de Bombeiros de Alegrete, resgatou o corpo do trabalhador rural, Pedro Adalberto Ribeiro de Lima, 59 anos, de uma barragem no interior do Município.

De acordo com informações dos militares, a guarnição foi acionada na BR 290, km 645, na estância São José com a informação de que um funcionário da propriedade rural havia adentrado em uma barragem a cavalo, vindo a sofrer uma queda, não conseguindo retornar à superfície.

O fato foi presenciado por testemunhas e os Bombeiros Alegrete acionados. A guarnição de serviço colocou a embarcação na barragem e iniciou buscas de superfície com a utilização de garatéia quando no terceiro lançamento obteve êxito vindo a prender a jaqueta da vítima, natural de São Francisco de Assis.

O homem foi retirada da água sem vida e o corpo ficou sob a responsabilidade da Brigada Militar e do IGP ambos da cidade de Uruguaiana.