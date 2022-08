Acadêmicos do Pôr do Sol anuncia intérprete para o carnaval 2023

Share on Email

“Voz de ouro confirmada na nossa Academia”, assim foi o anúncio oficial da GRES Acadêmicos do Pôr do Sol para seu intérprete no carnaval 2023.

Dois dias depois do lançamento oficial da folia de momo em Alegrete, a escola carnavalesca do bairro Macedo confirmou o nome do músico alegretense Geovani Castilhos, como intérprete oficial em 2023.

Giovane Castilhos vai puxar o samba da Acadêmicos 2023

“A Acadêmicos do Pôr do Sol, com muita alegria, confirma a presença em 2023 desse vozeirão que muitas alegrias trouxe para a comunidade amarela e branca. O grande intérprete alegretense, mais uma vez emprestará sua voz para embalar a todos”, destacou o presidente da escola Marcelo Alves.

A Pôr do Sol já havia anunciado o carnavalesco Ênio Souza, que na escola fará um trabalho de assessoramento. A diretoria trabalha forte e embora não dê muitas pistas, o enredo da escola deve falar em felicidade, nesse caminho abordará os 40 anos da academia. “Deixa o Sol entrar na sua vida”, dispara Alves.

“Nosso povo vibra com seu canto, Geovani é prata da casa e deu voz a três títulos da nossa Academia. Na ocasião dos 40 anos, certamente faremos juntos mais um grande carnaval”, resume o presidente da Pôr do Sol.

