Cavalos na pista da BR 290 são recolhidos pela Guarda Municipal

Uma ação da Guarda Municipal realizou o recolhimento de dois equinos, na BR 290, em Alegrete.

O trabalho às margens da rodovia retirou os cavalos que estavam soltos e apresentavam risco a quem trafegava nos dois sentidos da pista.

Angelo Tertuliano, Diretor do Setor, que acompanhou e auxiliou na ação, falou que recebeu a informação e imediatamente uma equipe se deslocou até o endereço, pois os cavalos estavam em cima da pista, na rodovia, um risco iminente à vida dos motoristas.

Os animais foram retirados e levados ao potreiro da Prefeitura Municipal de Alegrete, onde permanecem à disposição do proprietário. O custo por cavalo é de 800 reais, mais a diária (49 reais por dia). Se, em duas semanas o dono não realizar contato com a Guarda Municipal, os animais são colocados para adoção. Esse é um problema crônico na cidade e na BR, e já gerou acidentes graves, uma situação que denota a irresponsabilidade dos proprietários. Com a Semana farroupilha se aproximando, as ações serão intensificadas.