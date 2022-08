Solução do transporte para o IFFar sofre revés e surpreende estudantes

A situação que envolve o transporte escolar do IFFAR, ainda, não teve um capítulo final e, a cada semana, uma situação diferente surge.

Nesta semana, uma fonte informou à redação do PAT que, em nova reunião entre Prefeitura Municipal e IFFAR, a posição do Executivo teria sido de novamente reiterar a busca por alguma solução, entretanto, com uma posição diferente do que até então havia sido discutido.

Tudo indica que um novo Decreto poderá ser publicado onde a linha do Passo Novo passa a ser especial e, com isso, a passagem fica no valor de R$ 4,25, praticado na cidade sem ter o desconto, além disso, somente três carros. O que poderá deixar o custo de R$ 8,50 para ir e vir, ainda assim, inferior ao que tinha sido anunciado anteriormente que poderia chegar a 17 reais por dia.

“De acordo com o Prefeito Márcio Amaral, em pouco tempo poderá ser inviabilizado todo o transporte da cidade, pois o custo de funcionamento das linhas, em especial da nossa, não está sendo coberto pelo valor da passagem atual (meia passagem)” – destacou a fonte.

Em uma reunião no dia 18, o Prefeito teria se comprometido em manter os três ônibus no atual valor até o final do ano, e que, paralelo a isso, a comissão técnica estaria trabalhando para uma solução definitiva para o ano que vem. Porém, isso também não seria possível, pelo motivo já exposto.

Diante disso, a Direção do IFFAR teria solicitado para que os cinco veículos fossem colocados no valor de R$ 4,25, o que também, não teria sido possível.

Pelo que se sabe, o Decreto já está pronto e deverá ser publicado na próxima semana. O que, poderá gerar, novamente, manifestações de pais, alunos e Grêmio Estudantil.

O PAT entrou em contato com a Prefeitura, e o Prefeito Márcio Amaral confirmou que o Decreto será publicado a partir do dia 1º.