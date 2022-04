Açaí no Carrinho SA conta com quatro pontos comerciais em Alegrete e seis franquias no Estado

Share on Email

Açaí no Carrinho SA é o verdadeiro fenômeno da fruta amazonense, conquistando o público do Sul do País.



Há pouco mais de um ano, o empresário Sandro Quadros apostou na ideia de apresentar aos alegretenses a sensação “AÇAÍ e seus acompanhamentos”, num cardápio diversificado, com qualidade, atendimento e preços justos.



Em Alegrete, Açaí no Carrinho SA é referência no segmento, somando quatro pontos comerciais localizados nas ruas General Arruda, 30, (próximo à Rodoviária), no Calçadão de Alegrete, no Clube Sete de Setembro e na Av. Assis Brasil, 458.



Desde então, e a cada lançamento no cardápio, mais fãs eram conquistados tornando o empreendimento atrativo não só aos clientes, como também aos investidores.



Seja dono do seu tempo! Invista na Franquia Açaí no Carrinho SA!



E, para completar a felicidade de Sandro e toda a família, Açaí no Carrinho SA, em pouco mais de cinco meses após o Lançamento da venda de franquias, outras seis cidades do Estado como: Santa Maria, Manoel Viana, São Francisco de Assis, São Gabriel, Rosário do Sul, Bagé já inauguraram suas franquias e, em breve, na cidade de Uruguaiana.



Açaí no Carrinho SA, através da sua equipe, traça metas e vai em busca e o desejo é que, até o final do ano possam completar a marca de dez cidades inaugurando a FRANQUIA.



Os franqueados estão contentes e otimistas com o sucesso em vendas, pois os mesmos podem optar pelo ponto comercial fixo ou do carrinho ambulante.



Seja você também um franqueado Açaí no Carrinho SA.



Vendas de Franquia pelo WhatsApp 55 9 9664 5122.



Outra novidade é que você pode levar o Açaí no Carrinho SA para o seu evento.



Faça o seu orçamento pelo WhatsApp 55 9 9664 5122.



Açaí No Carrinho SA para a Páscoa lançou “Ovos de Açaí”. Essa novidade será vendida somente por encomenda. Aproveite!



Faça sua encomenda pelo WhatsApp 55 9 9638 2958.



Atendimento também pelo Delivery – R$ 5,00 em todo perímetro urbano pelo WhatsApp 55 9 9638 2958.

Siga Açaí no Carrinho SA nas redes sociais e fique por dentro das novidades e promoções:



Instagram: @acainocarrinhosa



Vendas de Franquias e informações Whatsapp 55 9 9664 5122.



A Equipe Açaí no Carrinho SA agradece a cada cliente pela escolha do nosso trabalho e podem ter certeza que fazemos tudo com muito carinho e dedicação.

Aline Menezes