Segundo informações da Brigada Militar, o relato do motorista do Astra foi de que descia a Avenida Assis Brasil, em direção à Praça general Osório.

Acidente em cruzamento da Assis Brasil deixa um ferido

No cruzamento com a rua Bento Gonçalves, o motociclista teria cortado a sua preferencial causando o acidente. O piloto da moto, Honda, trafegava na Bento Gonçalves em direção à Avenida Eurípedes Brasil Milano. Ele não é habilitado – segundo os policiais militares.

Com o choque, entre os veículos, o motociclista sofreu ferimentos e foi socorrido pelo Samu. Já o homem de 42 anos que dirigia o Astra, nada sofreu. A Guarda Municipal auxiliou no trânsito e a ocorrência foi realizada pela Brigada Militar. O acidente foi por volta do meio-dia deste sábado(28). Ambos veículos tiveram avarias.