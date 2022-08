Acidente em cruzamento da Avenida Tiaraju deixa um ferido

No início da manhã desta terça-feira(9),um acidente entre um carro e uma moto deixou uma pessoa ferida. O motociclista, um militar, foi encaminhado à UPA pelo Samu.

De acordo com a Brigada Militar, o homem que dirigia um Fiat Cronos, trafegava pela rua IPÊ, no bairro Capão do Angico quando, no cruzamento com a Avenida Tiaraju, ocorreu o acidente com a moto Honda.

O motorista falou aos policiais que parou na preferencial e, ao avançar, percebeu que o motociclista estaria sentido bairro/centro, conforme ele, em alta velocidade e não houve tempo de evitar o acidente.

O piloto da moto foi encaminhado à UPA, pelo Samu, e a Brigada Militar acionada. Ambos veículos tiveram avarias.

O acidente foi por volta das 7h40min, desta terça, na Zona Leste de Alegrete.