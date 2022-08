Família precisa de auxílio para tratar filho com sério problema de saúde

A família do jovem Vitor Luan Paiva de Vargas, de 15 anos, está pedindo ajuda em razão de um problema de saúde, diagnosticado há pouco tempo.

Rosa Neide Paiva disse que o filho estava bem e de uma hora para outra ficou com as pernas paralisadas. Por esse motivo, iniciou-se uma saga em busca de um diagnóstico e, com ajuda de amigos e familiares, realizaram uma consulta, particular, com um médico de Uruguaiana.

” Meu filho está com um problema na coluna e precisamos realizar a cirurgia, com urgência. Embora seja pelo SUS, não há previsão de quanto tempo vamos ficar em Uruguaiana. Por esse motivo, precisamos de toda ajuda que for possível, financeiramente. Meu esposo está procurando emprego, hoje, recebe o seguro. Além de Vitor tem os outros pequenos”- disse Rosa.

Ela disse que nos últimos dias, o filho já esteve três vezes hospitalizado na santa Casa de Alegrete e a previsão da transferência para Uruguaiana é no máximo até sexta, desta semana.

“Vitor é um menino muito tranquilo que sempre gostou de brincar, atencioso com os irmãos e um filho maravilhoso. O problema na coluna pegou todos de surpresa. “- explicou.

Todos que puderem auxiliar podem entrar em contato pelo número 55 99726-2429 – Pix – 99617773015.

A família reside no bairro Vila Grande – na ocupação.