Acidente em rotatória da Alexandre Lisboa envolve três veículos em Alegrete

Segundo informações da Guarda Municipal, um Fiat Idea aguardava para fazer a conversão quando um Uno que trafegava pela Venâncio Aires foi abalroado por um Chevette que descia pela Tiradentes.

Na colisão, o Fiat Idea acabou com avarias na lateral depois que o Chevette colidiu com o Uno e esbarrou no carro que estava parado na rotatória. Conforme os agentes de trânsito que atenderam à ocorrência, os veículos estavam em situação regular e resultou apenas em danos materiais.

Após a ocorrência, os veículos foram liberados aos proprietários. O Fiat Idea teve boa parte da lateral e um pouco da traseira amassadas, enquanto o Chevette teve a parte frontal danificada e o Uno teve sua sinaleira quebrada e parte da lateral amassada.