Acidente em semáforo na Rua dos Andradas deixa um ferido

Segundo informações da motorista do Onix envolvido na colisão, ela subia pela Barão do Cerro Largo e avançou no cruzamento com o semáforo verde. No momento, o motociclista, pilotando uma moto Honda, descia a Rua dos Andradas e teria passado com o sinal vermelho.

Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu lesões no tornozelo esquerdo. A Brigada Militar atendeu a ocorrência, juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A motorista do Onix não sofreu ferimentos.

Os dois veículos envolvidos no acidente apresentaram danos, sendo que o Onix sofreu avarias mais significativas. Até o momento, o motociclista não havia fornecido sua versão dos fatos, entretanto, os policiais militares estavam na UPA.