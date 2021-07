Acidente entre caminhão baú e moto deixa homem ferido

Um motociclista sofreu lesões ao colidir contra um caminhão baú, na Rua Maurício Cardoso, Centro, Alegrete. Ele foi socorrido pelo Samu e encaminhado à UPA. O acidente de trânsito foi na tarde desta terça-feira (20), no cruzamento das ruas Maurício Cardoso com a Barão do Rio Branco.

Acidente de Trânsito na Rua Maurício Cardoso em Alegrete

De acordo com informações da Brigada Militar, os dois veículos trafegavam no mesmo sentido na Rua Maurício Cardoso. No cruzamento com a Rua Barão do Rio Branco, o motorista do caminhão, disse que deu sinal de alerta que iria dobrar à esquerda, entretanto, ao iniciar a conversão, ouviu o barulho da colisão da moto Biz.

O motociclista chocou-se na lateral dianteira do caminhão, atingindo a roda e o paralama. A moto Biz teve avarias significativas. A Brigada Militar, que atendeu a ocorrência, iria até a Unidade de Pronto Atendimento para falar com a vítima(motociclista) e ver qual a sua versão sobre o acidente.

Caminhão envolvido no acidente de Trânsito na Rua Maurício Cardoso na tarde desta terça (20)

A Guarda Municipal também esteve no local e auxiliou os policiais militares.