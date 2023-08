Acidente entre caminhão baú e moto deixa motociclista ferido

Um acidente entre um caminhão baú e uma moto Honda ocorreu na tarde desta quarta-feira(2), na Avenida Alexandre Lisboa, em Alegrete.

Segundo informações apuradas pelo PAT, o motociclista envolvido é um militar que sofreu lesões em uma das pernas e escoriações pelo corpo. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Santa Casa.

De acordo com relatos, tanto o motorista do caminhão baú quanto o motociclista trafegavam no mesmo sentido, ou seja, em direção à Zona Leste da cidade. Próximo ao entroncamento com a ponte Borges de Medeiros, o condutor do caminhão teria realizado uma conversão à esquerda, no momento da ultrapassagem do motociclista, ocasionando a colisão com a Honda.

A Polícia Rodoviária Federal, estava nas imediações e foi a primeira a chegar ao local, acionando o Samu e a Brigada Militar. Em seguida, a Guarda Municipal e a Brigada Militar também compareceram na Avenida.