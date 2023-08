Reunião na Câmara avalia situação crítica do prédio do IEEOA

Share on Email

O vereador Moisés Fontoura foi o responsável por convocar esse encontro, que contou com a participação de diversas autoridades e representantes da sociedade civil.

Dentre as autoridades presentes, estiveram o presidente da Câmara, Luciano Belmonte, e o vice-presidente, Bispo Ênio. Também marcaram a presença dos vereadores João Leivas, João Monteiro e Itamar Rodriguez, reforçando o compromisso do poder legislativo com a causa educacional.

O Executivo municipal também se fez presente, com a participação do vice-prefeito Jesse Trindade. Essa presença reforça a união entre os poderes para solucionar questões cruciais para a comunidade.

Além das autoridades políticas, a reunião contorna com a presença de importantes lideranças da área educacional. A professora Sara Cardoso, da 10ª Coordenadoria Regional de Educação, trouxe sua experiência e conhecimento sobre a situação do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha. Também esteve presente o diretor da instituição, Ernesto Viana, que resistiu às dificuldades enfrentadas pela escola.

A sociedade civil organizada também esteve representada nesse encontro. O Centro Empresarial se fez presente com seu presidente Cássio Sobrosa e o vice-presidente Nilson Gomes. A participação do setor empresarial demonstra o comprometimento com a educação e o reconhecimento da importância de garantir um ambiente seguro e adequado para o processo educacional.

A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi representada pelo advogado Sivens Carvalho, e o gabinete do deputado estadual Frederico Antunes esteve presente por meio da assessora Elizete Severo, reforçando o apoio do legislativo à causa.

Além disso, dois engenheiros importantes para o processo de solução do problema participaram da reunião. Anderson Jardim e Hildebrando Santos, da Coordenadoria Regional de Obras Públicas do Governo do Estado, elaboraram um cronograma de obras e ressaltaram a gravidade da situação do prédio, que representa risco à integridade física da comunidade escolar e ao acervo histórico da instituição.

Dentre os encaminhamentos decididos durante a reunião, destaca-se a elaboração de um documento a ser entregue ao Governo do Estado, por meio de uma agenda intermediada pelo deputado estadual Frederico Antunes. Esse documento solicita que a escola seja incluída nas prioridades do governo para reformas ainda este ano.

O vereador Moisés Fontoura, proponente da reunião, enfatizou que a educação deve ser sempre tratada como prioridade. Como encaminhamento, será elaborado um documento a ser entregue ao Governo do Estado, por meio de agenda intermediada pelo deputado estadual Frederico Antunes, solicitando que a escola entre nas prioridades do governo para reformas ainda este ano.