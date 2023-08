Calor fora de época muda visual das ruas de Alegrete

O início do mês de agosto está marcado por uma mudança drástica na temperatura em Alegrete. Ainda estamos no inverno, mas o clima denota algo diferente e, no cotidiano das ruas, já se vê cenas como se pulássemos dessa para a estação mais quente do ano. Roupas leves, sorvete e mais descontração das pessoas que aprovam esse clima.

A previsão é que daqui para a frente a friagem passa longe do Município. Esta semana, em especial, as máximas vão ser de mais de 25º C. E apesar desse clima, chuva mais volumosa só para o próximo dia 11 de agosto. Pelos sites de metereologia o inverno praticamente acabou, porque pelo menos, nesta primeira quinzena do mês, as mínimas vão estar em torno de 12ºC. Isso será, sem dúvida, um problema aos lojistas que tem grandes estoques de roupas para a estação fria. Algumas lojas já iniciaram as promoções de vestimentas de calçados de inverno.