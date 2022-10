Acidente entre caminhão, Strada e dois carros na Zona Leste

Na tarde desta segunda-feira(31), um acidente na rotatória da Avenida Tiaraju, envolveu quatro veículos, entre eles, um caminhão, uma Strada, um Gol e um Focus.

De acordo com informações da Brigada Militar, o motorista do Focus trafegava na Avenida Tiaraju em direção ao bairro, quando parou na rotatória, assim como, o condutor do Gol e da Fiat Strada que vinha logo atrás. Entretanto, o motorista do caminhão não conseguiu parar e chocou-se na caminhonete que, com impacto, bateu no Gol que também atingiu o Focus. A carambola foi provocada pelo motorista do caminhão.

Por esse motivo, a Strada foi o veículo com mais avarias, sendo na dianteira e traseira. Não houve feridos.