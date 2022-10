Profissionais liberais e empresários apoiam caminhoneiros que bloqueiam a BR 290 em Alegrete

Além dos caminhoneiros que iam parando na rodovia, o protesto pelo resultado das eleições, segundo alguns dos envolvidos, por eles não aceitarem mais a roubalheira no país, reuniu empresários do setor do agro ( insumos, peças e implementos) profissionais liberais e empresários de outros ramos em Alegrete.

Alegrete já tem posto sem combustível

Pneus estão sendo queimados na pista e carros de passeio, veículos com oxigênio, ambulâncias e remédios podem cruzar.

Caminhoneiros de outros estados que estavam no bloqueio comentaram que apoiam o movimento, porque não dá para aceitar que furtem nossos cofres para dar para outros países, não se trata de direita esquerda vai além, comentou um profissional de Santa Catarina.

Uma profissional liberal disse que não é possivel aceitar que uns que trabalham tanto para sustentar um povo vagabundo e que vive as custas de governo. – Se temos direitos, devemos ter deveres, isso é bem claro, atestou.

Fiscal do PT foi presa, pela Justiça Eleitoral, no final da votação

-A nossa bandeira estava no lixo e só lembravam em copa do mundo, resgatamos e parece que os “gados” acordaram, disse o dono de uma empresa de peças, falando que nunca se filiou em partido político, mas aposta na grandeza do Brasil para gerar trabalho e ganho a todos.

Oo caminhoneiros dizem que vão permanecer pelo menos 24h com bloqueio .

Veja abaixo, pontos com bloqueios nas rodovias federais no Rio Grande do Sul:

Atualizado em 31/10, às 16h30

1 – BR 290 KM 77, em Gravataí crescente – sem bloqueio

2- BR 116 KM 240, em Novo Hamburgo crescente – bloqueio

3 – BR 290 KM 213, em Pantano Grande, manifestantes, – sem bloqueio

4- BR 290 km 26, em Santo Antônio da Patrulha pista decrescente- fogo em pneu – bloqueio total

5 – BR 101 km KM 22, em Santo Antônio da Patrulha – bloqueio total

6 – BR 101 km 22, em Três Cachoeiras – sem bloqueio (fogo em pneus)

7 – BR 386 KM 435 em Nova Santa Rita, cerca de 50 manifestantes – bloqueado novamente (para e siga)

8 – BR 386 KM 412 em Triunfo – bloqueio parcial (sentido norte)

9 – BR 386 KM 342 – bloqueio (pare e siga)

10- BR 116, km 41 em Vacaria – cerca de 30 manifestantes – bloqueio total

11 – BR 116, km 44 em Vacaria- bloqueio total

12 – BR 470, km 225, em Garibaldi – bloqueio total;

13- BR 470, km 159, em Nova Prata – bloqueio total;

14 – BR 470, km 162, em Nova Prata – bloqueio total;

15 – BR 470, km 209, em Bento Gonçalves – bloqueio total

16 – BR 470, km 221, em Bento Gonçalves – bloqueio total

17 – BR 470, km 178, em Veranópolis – Bloqueio Total.

18 – BR 392, km 66, em Pelotas – bloqueio total

19 – BR 392, km 117, em Canguçu – bloqueio parcial (só caminhões não estão passando, veículos leves passando normalmente)

20 – BR 386, km 136 em Sarandi – bloqueio total (pare e siga);

21 -BR 285, km 199, em Lagoa Vermelha – – bloqueio parcial (carga perecível, carga viva e automóveis liberados)

22 – BR 386, km 6, em Iraí – bloqueio total

23 – BR 470, km 10, em Barracão – bloqueio total

24 – BR 386, km 112, em Constantina – bloqueio total

25 – BR 153 km 53, Erechim – bloqueio total com liberação alternada cada 30 min (reflexo da manifestação na RST 135 na divisa de competência)

26 – BR 285 km 334, Carazinho (Trevo da Bandeira) – bloqueio total

27- BR 285 km 375, em Saldanha Marinho (Trevo) – bloqueio total

28 – BR 386 km 36 , em Frederico Westphalen, (posto da lagoa) – bloqueio total

29 – BR 386 km 74, em Boa Vista das Missões – bloqueio total

30 – BR 287, km 282, em São Pedro do Sul – bloqueio total, libera a cada 1h.

31- BR 392, km 350, em Santa Maria – bloqueio parcial, só veículos de carga,

32- BR 285, km 460, em Ijuí, acesso a Cruz Alta – totalmente parado

33- BR 285 km 496, em Entre-Ijuís – bloqueio total

34- BR 285 km 564, em São Luiz Gonzaga – bloqueio total no trevo de acesso secundário à cidade

35- BR 158 km 158, em Panambi – bloqueio parcial (trânsito lento, estão aglomerando no pátio do posto de combustível Trevão)

36- BR 472 km 139, Três de Maio – bloqueio total

37 – BR 290 km 422, em São Gabriel – bloqueio total

38 – BR 290 km 575, em Alegrete – bloqueio parcial (bloqueado para caminhões, somente automóveis passam no local)

39- BR 290 km 720, em Uruguaiana – bloqueio total

40- BR 472 km 154, Santa Rosa – bloqueio total

41 – BR 116 kM 142, Caxias do Sul, totalmente bloqueado

42 – BR 285 KM 671, em São Borja – sentido Internacional x cidade – bloqueio parcial

43 – BR 287 KM 534, em São Borja – bloqueio total para veículos de carga na saída para Santiago

44 – BR 472 KM 404, em São Borja bloqueio sentido Uruguaiana x São Borja

45- BR 158, KM 533, em Santana do Livramento, bloqueio total