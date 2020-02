Brigada Militar recupera moto furtada em Alegrete

Na tarde desta segunda-feira(03), uma guarnição da Brigada Militar localizou e recuperou uma moto furtada nesta madrugada, no bairro Vila Nova.

De acordo com a ocorrência, denúncias ao 190 informaram que havia uma Honda dentro de uma vala perto de salso, no mesmo bairro que foi subtraída. Os policiais iniciaram às buscas e encontraram a Honda, em uma vala, num campo na rua Padre Caio, Ilha. A moto foi recolhida, pelo guincho do Detran, e será restituída ao proprietário.

O furto

Por volta das 6h, desta segunda-feira (3), uma Honda/CG 125 Fan ES de cor azul foi levada da frente de uma residência na rua Joaquim Astrar, no bairro Vila Nova.

O proprietário, de 31 anos, deixou a moto estacionada na frente do portão e, ao acordar, notou que não estava mais.