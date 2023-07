Acidente entre dois carros deixa um ferido

Na noite de quarta-feira(12), um acidente envolvendo um Palio e um Toyota Etios deixou uma pessoa ferida, na região Central de Alegrete.

De acordo com informações da Guarda Municipal, a motorista de 41 anos, que dirigia o Palio destacou que trafegava pela Rua dos Andradas quando, logo depois do cruzamento com a rua General Arruda, não visualizou que a condutora do Toyota havia sinalizado para entrar na garagem, já que a mesma que estava logo à frente parou. Estava chovendo, no momento do acidente.

Com a colisão na traseira do Etios, a motorista do Palio bateu a cabeça e foi encaminhada à UPA. Houve acerto entre as partes.