Acidente entre moto e caminhão deixa homem ferido na BR 290

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão parou no acostamento para fazer a manobra à esquerda e entrar no Posto localizado na BR 290, em Alegrete.

Assim que iniciou a conversão, o condutor disse que não visualizou o motociclista que seguia sentido Alegrete/Rosário do Sul. Desta forma, houve a colisão da moto na traseira do caminhão.

O Samu foi acionado e encaminhou o motociclista à UPA. O motorista do caminhão, nada sofreu.

O acidente foi por volta das 8h20min, de hoje na BR 290, KM 575, em Alegrete. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência.