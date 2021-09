Legislativo, de pilcha, realiza sessão no CTG Vaqueanos da Fronteira

E para marcar estes dias em que se vive a Semana dos Festejos Farroupilhas, foi realizada uma sessão descentralizada da Câmara de Vereadores no CTG Vaqueanos da Fronteira.

Sessão da Câmara de Vereadores no CTG Vaqueanos da Fronteira

Proposta pelo vereador Cléo Severo Trindade, presidente dos Festejos de 2021, a sessão contou com a presença dos vereadores que estavam todos pilchados num plenário que cultua há décadas a tradição em Alegrete.

Na mesa oficial a presidente do Legislativo vereadora Firmina Soares ao lado do prefeito Marcio Amaral, vice Jesse Trindade e o vereador João Leivas.

Sessão da Câmara de Vereadores no CTG Vaqueanos da Fronteira

Todas as pautas do dia foram passadas na sessão que contou com a presença da patrona dos Festejos, Lilian Almeida Benevides e sua família, tradicionalistas, secretários municipais assessores de cada vereador e servidores da Câmara de Alegrete.

Sessão da Câmara de Vereadores no CTG Vaqueanos da Fronteira

Em cada detalhe, as cores do Rio Grande que orgulham a pátria gaúcha que cultua as tradições como poucos estados no Brasil.

Sessão da Câmara de Vereadores no CTG Vaqueanos da Fronteira

Essa sessão tipicamente gaúcha homenageou pessoas indicadas por cada bancada da Casa com o Mérito Farroupilha: Lilia Mar Almeida Benevides(MDB); Airton Zuchetto Dutra (PP); João Carlos Severo (Republicanos); Janir Alves Lopes (PT) e Danilo Nogueira Lemes (PDT).

Confira o vídeo:

Sessão da Câmara de Vereadores no CTG Vaqueanos da Fronteira