Acidente entre moto e carro deixa dois feridos na Zona Leste

Ela estava na carona de uma Honda. O namorado, de 20 anos, que pilotava a moto, queixava-se de dores na perna esquerda e braço. Ele não quis atendimento pelo Samu.

De acordo com informações apuradas pelo PAT, os dois veículos trafegavam pela Avenida Tiaraju em direção ao Centro. Na rótula que dá acesso ao bairro Ibirapuitã, o motorista do Uno teria sinalizado, para fazer a conversão à esquerda, entretanto, o motociclista já estava muito próximo sem ter como evitar a colisão, na lateral do carro.

Com impacto, o casal caiu ao solo. A jovem que estava na carona da moto teria sofrido ferimentos em uma das pernas, também. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.