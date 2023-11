Share on Email

No final da manhã desta sexta-feira(24), um acidente ocorreu em Alegrete, envolvendo dois veículos, um Chevrolet Spin e um Celta, enquanto subiam a rua Joaquim Nabuco, no centro.

De acordo com a Guarda Municipal, o acidente foi no cruzamento com a rua Luiz de Freitas, quando o Celta reduziu a velocidade, resultando na colisão. A Guarda Municipal foi acionada para atender a ocorrência.