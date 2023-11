Artista porto-alegrense faz performance em histórico casarão do centro de Alegrete

No segundo dia de programação do Dança Alegrete Alegrete, as intervenções artísticas se proliferam pela 3ª Capital Farroupilha. Num sol escaldante, em plena praça central da cidade, a artista de Porto Alegre, Consuelo Valandro, deu um espetáculo no casarão dos Dornelles.

A residência tombada pelo patrimônio artístico-cultural foi o cenário para a artista exibir sua arte com a dança intitulada “Despedida”. A performance de pouco mais de 20 minutos, atraiu o público que, do outro lado da rua, conferiu a intervenção. Motoristas que trafegavam pela praça compuseram a encenação nos primeiros cinco minutos, quando a artista foi de encontro aos carros.

No final, sob aplausos e uma plateia de estudantes de uma escola próxima, que lotaram as janelas das salas de aulas para assistirem, receberam um muito obrigado da porto-alegrense que fez questão de atravessar a rua e fazer um gesto carinhoso com as mãos no peito, na altura do coração. Consuelo subiu a escadaria do majestoso casarão histórico de Alegrete, dando fim a mais uma intervenção cultural desta edição do evento.

Nesta sexta-feira, a programação prossegue no largo do Centro Cultural a partir das 19h30min, com performances das coreografias “Sufoco”, “Não Posso te Amar no Escuro”, “Não me deixa ir”, e “Vou seguir meu próprio caminho”. O grupo alegretense DançArte sob ao palco e espera a adesão do público neste espetáculo.

Fechando a segunda noite no largo, espetáculo previsto para às 20h30, a paulista Adnã Ionara apresenta Imalẹ̀ Inú Ìyágbà (Circuito Palco Giratório).