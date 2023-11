Alegrete já está no Enart com grupos de danças e competidores individuais

Alegrete estará mais uma vez representado por grupos de dança e outras manifestações artísticas. A cidade também participa com competidores nas categorias de intérprete vocal, violão, gaita e chula.

A solenidade de abertura oficial acontece na sexta-feira, dia 24, com a apresentação do campeão de 2022, o CTG Rancho da Saudade, de Cachoeirinha, do 35º Enart. Ainda na sexta-feira, iniciam-se as competições de danças tradicionais, e os vencedores serão anunciados no domingo, dia 26.

Grupo Nativista Ibirapuitã

Segundo Tayara Carus, neste Enart, o elenco adulto do GN Ibirapuitã apresenta o conto de um povoado na fronteira que teve um de seus moradores desaparecido e posteriormente declarado como falecido. Por isso, o povo está velando a cruz, pois não há corpo para velar. O finado deixa esposa e amigos desolados, que realizarão o rito para garantir a entrada do falecido nos campos dos céus.

Para o instrutor coordenador Rafael Machado, a temática ‘O Velório da Cruz’ é um dos ritos mais antigos da fronteira, realizado quando não é possível velar o parente. Realiza-se no sétimo dia após a morte do finado, iniciando o velório com o batismo da cruz por um padrinho escolhido pela família, geralmente o amigo mais próximo do falecido. O velório tem a duração de um dia na região da fronteira. Ao final da cerimônia, muitas vezes realiza-se um baile diante da cruz para festejar a entrada do parente nos campos dos céus. Após, a cruz é conduzida por um cortejo até o cemitério.

Grupo do CTG Farroupilha

Rodrigo Guterres – Bolinha, coreógrafo do Farroupilha, diz que o grupo apresentará o tema ‘O Romance de Duas Flores’, que conta a história de um estancieiro que contrata um ex-escravo para fazer cercas e acaba se apaixonando pela filha do patrão. Assim, desenrola-se a trama. Eles representarão a época de 1870, com a chegada da bombacha no RS, mas os peões do CTG Farroupilha dançarão com o chiripá farroupilha. Os ensaios intensificaram-se nas últimas semanas, inclusive nos fins de semana, destaca Bolinha. – Vamos com a mesma garra e vontade que marcam o grupo de danças do CTG, atesta o experiente coreógrafo e bailarino alegretense.

Além dos grupos de dança, Alegrete também estará presente no Enart com o chuleador do GNI, Heitor de Oliveira Almeida.

Pelo CTG Farroupilha, competirão como intérpretes solistas vocais Filipe Coelho e Olivério Coelho; na gaita cromática, Gustavo Vilaverde; Stanley Oliveira com a gaita tecla, e Leonardo Nunes competirá com violão.”

Competidores do CTG Farroupilha