Acidente envolve dois veículos na Praça General Osório

Compartilhe















Acidente entre dois veículos na Praça General Osório, em frente aos Camelôs, resulta em danos materiais.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência na manhã desta quarta-feira(6). De acordo com informações, os dois condutores trafegavam no mesmo sentido, Praça Nova/Rua Dos Andradas. Antes de chegar no cruzamento com a rua Marquês do Alegrete o motorista do Elite Zafira bateu na traseira da EcoEsport. Não houve feridos.

Os dois veículos tiveram avarias e a Guarda Municipal atendeu a ocorrência.

Glênio Bolsson alerta para a fragilidade e exaustão da equipe médica da ala Covid da Santa Casa