Acidente envolve três veículos na Praça General Osório e deixa criança ferida

De acordo com informações fornecidas pela Brigada Militar, o acidente ocorreu quando um motorista conduzindo um veículo Gol trafegava pela Praça, em direção a Avenida Assis Brasil, e colidiu na traseira de um UP, estacionado. O impacto da colisão fez com que o UP fosse projetado para a frente e colidisse com outro veículo Gol também, estacionado.

O sinistro resultou em uma situação de colisão em cadeia, causando estragos consideráveis ​​nos veículos envolvidos. Uma criança que estava no Gol que colidiu com o UP sofreu lesões(dores no braço) e foi encaminhada à UPA por veículo particular, segundo a BM.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência, na Praça General Osório, Centro – em Alegrete.