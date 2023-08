Trânsito alegretense: qual sua opinião

Em certos horários do dia, o congestionamento é um fator que gera muita impaciência e irritabilidade nos condutores que transitam pelas ruas de Alegrete.

Ao sair pela cidade, a redação do PAT entrevistou alguns motoristas e procurou entender os principais pontos de observação e melhorias que os condutores observam ao andar pelo município.

Um marceneiro que é responsável por conduzir seu caminhão de trabalho, salientou que o trânsito na avenida Alexandre Lisboa próximo à ponte Borges de Medeiros é intenso, principalmente nos horário de pico.”Entre 17h e 19h é bem difícil andar para esses lados, o público vem saindo de trabalho e por vezes o engarrafamento é bem acentuado”, apontou o trabalhador.

Uma entregadora de aplicativo, constatou que em alguns horários do dia às 8h,12h e 18h, a fluidez do movimento fica muito comprometida.” Na Andradas e Doutor Lauro são pontos que se tu não chega cedo, por vezes pode ficar até 5min esperando para sair do trecho”, apontou a trabalhadora.

A Guarda Municipal, por meio do Diretor Rogério Leal, salienta que o número da frota veicular aumentou para 43 mil veículos. Comparado com o primeiro semestre de 2022 esse número aumentou em 2mil.

O Secretário de Segurança, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso, aponta que continuarão ocorrendo melhorias no trânsito de Alegrete. Ele aponta que algumas ruas, o movimento acentuado em alguns horários é de praxe.” A Andradas é a rua do comércio, as outras são vias de extrema importância para a mobilidade urbana do dia a dia”, apontou o Secretário.

Fotos: reprodução