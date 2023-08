Vídeo: idoso é preso com droga avaliada em quase R$ 1 milhão

Idoso de 79 anos transportava carga milionária de drogas escondida na bateria de carro

Na noite desta sexta-feira (4), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um idoso uruguaio que transportava 7 quilos de pasta base de cocaína escondida dentro da bateria do veículo. A ação ocorreu na BR 290 em Rosário do Sul.

Em operação de combate ao crime, policiais rodoviários federais deram ordem de parada ao motorista de um Citroen com placas do Uruguai. No veículo havia apenas um senhor de nacionalidade uruguaia.

Feita a identificação documental, os PRFs descobriram que o homem já tinha passagem policial no Uruguai por tráfico de drogas, e realizaram uma vistoria minuciosa no automóvel, localizando 7 quilos de pasta base de cocaína dentro da bateria do carro, que havia sido modificada para realizar o transporte da droga. Também foi encontrada uma pequena bateria de motocicleta para fazer funcionar a parte elétrica do carro.

O idoso disse apenas que havia sido contratado para levar umas pessoas do Uruguai para uma cidade em Santa Catarina, e havia aproveitado a viagem para comprar umas peças para seu carro.

Estima-se que o valor do prejuízo ao crime organizado com essa quantidade de droga apreendida chegue a quase um milhão de reais no Brasil. Já no Uruguai, possível destino final do entorpecente, não há valor estipulado, porém supõe-se que o valor do prejuízo aos criminosos seja mais elevado do que no Brasil.

O homem foi preso e encaminhado para a polícia judiciária em Rosário do Sul, com a droga e o carro apreendidos.