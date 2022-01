Share on Email

De acordo com informações da Guarda Municipal, os dois veículos, uma Hilux e um Ford Ka desciam a Rua Dos Andradas e, na sinaleira com a rua Barão do Cerro Largo, ocorreu a colisão entre os veículos.

A condutora do carro disse que foi um momento de distração e bateu na traseira da caminhonete. Não houve feridos e ambos os veículos tiveram avarias.

A Guarda Municipal atendeu a ocorrência.