Boletim Covid: Alegrete contabiliza mais 357 casos positivos e um paciente na UTI

Foram registrados 357 novos casos positivos entre sábado (15/01) e segunda-feira (17/01). No sábado (15) foram registrados 166 positivados, 83 mulheres e 83 homens, entre 1 mês e 87 anos.

No domingo (16) foram 52 casos positivos, 27 mulheres e 25 homens, com idades entre 2anos e 81 anos. Nesta segunda-feira (3/01) foram 139 casos positivos, 82 mulheres e 57 homens, entre 2 anos e 90 anos.

Foram registrados 226 recuperados e até a publicação do boletim não foram registrados óbitos. Há 12 pessoas internadas com Covid-19 na Santa Casa de Alegrete, 11 pacientes são oriundos de Alegrete, 8 deles estão internados no Hospital de Campanha, 2 na Unidade de Saúde Mental e na UTI há 01 paciente diagnosticado com Covid-19.

Atualmente são 14.828 casos confirmados e 12.452 recuperados. Há 2.040 casos ativos no Município. Até a data de hoje, temos registrados 301 óbitos por Covid-19.

Foram realizados 45.418 testes, sendo 30.589 negativos, 14.828 positivos e há 01 pessoa aguardando resultados de exame. Em observação com síndrome gripal há 1.447 pessoas.