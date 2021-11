Share on Email

Na tarde desta terça-feira(23), um acidente entre uma moto Honda e um Citroen c4, resultou em escoriações no motociclista e danos materiais.

De acordo com a Brigada Militar, o homem que pilotava a moto seguia sentido bairro-centro, na Bento Manoel. Próximo à Sede da Guarda Municipal, o condutor do carro, estacionado, teria aberto a porta do veículo. Desta forma, o motociclista chocou-se e ocorreu o acidente.

Com o impacto e a queda, o motociclista teria ficado com escoriações. A Guarda Municipal iniciou o atendimento e repassou à Brigada Militar. Os dois veículos ficaram com danos materiais.

Acidente envolveu moto e carro na Bento Manoel