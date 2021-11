Polícia Civil recupera veículo furtado em Alegrete

A Polícia Civil, na tarde de hoje (23), por meio dos policiais do Setor de Investigação da Delegacia de Polícia de Alegrete, com apoio dos policiais da DECRAB de Alegrete e da Operação Hórus, sob a coordenação da Delegada de Polícia Fernanda Mendonça, recuperaram um veículo VW/Voyage de cor preta furtado na mesma tarde no bairro Capão do Angico.

O veículo foi recuperado no bairro Honório Lemes, no local conhecido como Invasão da Britadeira.



Telefones da Polícia Civil para denúncias: (55) 34270318 e (55) 984511689