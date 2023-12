Acidente na Avenida Tiaraju envolvendo Palio e Moto Honda

Na tarde de hoje(1º), um acidente foi registrado na Avenida Tiaraju, Zona Leste de Alegrete. O fato envolveu um veículo Palio e uma moto Honda. De acordo com informações fornecidas pela Brigada Militar, a condutora do Palio estava se deslocando no sentido centro/bairro quando, nas proximidades do Parque Doutor Lauro Dorneles, realizou uma conversão à esquerda. Simultaneamente, o motociclista, que seguia na mesma direção, colidiu na traseira do veículo.

O impacto resultou na queda do piloto, que sofreu algumas escoriações ao atingir o solo. Ambos os veículos envolvidos no acidente apresentaram danos. A brigada Militar atendeu a ocorrência.