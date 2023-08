Acidente na rotatória da Praça General Osório deixa dois feridos

A colisão envolveu um Toyota Etios conduzido por uma mulher de 57 anos e uma Fiorino dirigida por um idoso de 64 anos.

Conforme relatos obtidos junto à Brigada Militar, a motorista do Etios estava transitando pela rua Daltro Filho e tinha a intenção de seguir em direção à Praça General Osório. Ela teria informado que já estava realizando a conversão quando ocorreu o acidente. O condutor da Fiorino, por sua vez, seguia pela Praça General Osório e abalroou o Etios.

Com o impacto, ambos ficaram com dores no corpo, além disso, os veículos tiveram avarias consideráveis. Tanto a motorista do Etios quanto o idoso condutor da Fiorino foram encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A Fiorino, devido aos danos sofridos, teve que ser removida pelo serviço de guincho. A Brigada Militar atendeu a ocorrência.